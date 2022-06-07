Україна перебуває на етапі, коли обіцянки Заходу щодо постачання зброї не перейшли у якісні зміни на фронті, - Згурець
Експерт Defence Express Сергій Згурець переконаний, постачання зброї від партнерів йде досить повільним темпом, тож українська армія змушена компенсувати цю затримку власними силами
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ми перебуваємо в такому певному переломному етапі, коли обіцянки ще не перейшли в дійсно якісні зміни щодо оснащення української армії. Це один з чинників, які достатньо негативно впливають на наші спроможності в короткостроковій перспективі", - сказав Згурець.
Також експерт зауважив, що темпи постачання зброї від міжнародних партнерів набагато нижчі, ніж очікувалось.
"Зараз ми очікуємо озброєння, яке було погоджено на Рамштайн-2: ці процедури передачі зброї йдуть достатньо повільно. Це той виклик, який мусимо балансувати тими силами та засобами, які на сьогодні є в українській армії", - зазначив він.
Згурець додав, що кожна країна має свої причини на довгий процес передавання озброєння.
"Поки що ми головно сподіваємось на допомогу США, проте тут ми стикаємось або з малими обсягами постачання озброєння, наприклад, як щодо HIMARS (ракетна артилерійська система підвищеної мобільності - ред.), або ж з повільним темпом опанування цієї зброї. Хоча українська сторона каже, що насправді таких обмежень не повинно існувати", - сказав Згурець.
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