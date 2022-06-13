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Головна війна з Росією "Україна перемогла у важливих битвах супроти всіх обставин": Кулеба закликав Захід прискорити постачання важкої зброї

"Україна перемогла у важливих битвах супроти всіх обставин": Кулеба закликав Захід прискорити постачання важкої зброї

13 червня, 2022 понедiлок
21:51
війна з Росією Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів пришвидшити поставки важкої зброї

Про це він написав у Twitter.

"Україна довела, що здатна на неможливе та перемогла у важливих битвах за Київ, Чернігів, Суми, Харків — супроти всіх обставин. Уявіть, на що здатна Україна з достатньою кількістю зброї. Закликаю партнерів поставити чітку мету перемоги України і прискорити постачання важкої зброї", - зазначив він.

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Дмитро Кулеба
Військові новини
постачання зброї
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