"Україна перемогла у важливих битвах супроти всіх обставин": Кулеба закликав Захід прискорити постачання важкої зброї
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів пришвидшити поставки важкої зброї
Про це він написав у Twitter.
"Україна довела, що здатна на неможливе та перемогла у важливих битвах за Київ, Чернігів, Суми, Харків — супроти всіх обставин. Уявіть, на що здатна Україна з достатньою кількістю зброї. Закликаю партнерів поставити чітку мету перемоги України і прискорити постачання важкої зброї", - зазначив він.
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