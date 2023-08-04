Україна перепрофільовує ППО для захисту портової інфраструктури, - ОК "Південь"
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що в Україні триває робота з перепрофілювання протиповітряної оборони для посилення захисту портової інфраструктури
Про це Гуменюк інформує в етері "Радіо Свобода".
За її словами, з моменту виходу РФ з "зернової угоди", окупанти здійснили сім атак на портову інфраструктуру півдня України із застосуванням ракет і дронів.
"Досить потужні атаки, які намагалися пошкодити як портові потужності виробничі, так і зернові сховища, і сам предмет перевезення, тобто зерно. Атаки були здійснені із використанням різного виду озброєння з різних напрямків і максимально зосереджені на досягненні позитивного результату", - сказала речниця.
Гуменюк наголосила, що наразі всі українські порти готові продовжувати роботу і забезпечувати відвантаження зерна. Зараз триває робота з перепрофілювання ППО.
"Те, що стосується майбутнього захисту, ми продовжуємо роботу з перепрофілювання протиповітряної оборони. Продовжуються роботи на всіх рівнях, в тому числі і з міжнародними партнерами для того, щоб посилити нас технічно засобами повітряної протиракетної оборони, які будуть здатні протидіяти тим видам озброєння, які ворог застосовує на цьому напрямку", - додала вона.
- Російські окупанти за 9 днів атак по Одещині частково знищили 26 об'єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден. Зокрема, у ніч на 24 липня російська армія здійснила атаку по порту Рені Одеської області за допомогою дронів-камікадзе.
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