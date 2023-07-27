Про це повідомив на засіданні Ради Україна - НАТО міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Спільно засудили вихід Росії за зерновою ініціативою та цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру півдня України. Тільки за останні 9 днів внаслідок атак Росії пошкоджено та частково знищено 26 об'єктів портової інфраструктури та 5 цивільних судів", - написав міністр.

За його словами, росіяни також обмежують судноплавство в районі тимчасово окупованого Криму та біля територіальних вод Болгарії. Цим РФ фактично блокує рух суден у напрямку морських портів України

"Маємо діяти швидко і рішуче. Не можна допустити блокади Чорного моря російськими військами. Це може призвести не лише до втрат української економіки, а й до серйозної продовольчої кризи у світі, зокрема, в таких гуманітарно чутливих регіонах як Африка та Азія", - зазначив Кубраков.

Російський обстріл порту Рені: що відомо

У ніч на 24 липня російська армія здійснила чергову атаку по портовій інфраструктурі Одеської області за допомогою дронів-камікадзе.

Очільник Ренійської громади Ігор Плехов розповів, що під час нічної атаки дронами Shahed війська РФ завдали удару по їхньому порту. Зазначалося, що три зернові склади були знищені. Було помічено близько 15 "шахедів". Жителі Рені та сусідніх сіл почули ряд вибухів.

Вибухова хвиля також пошкодила вікна споруд і будинків у порту "Рені". Рятувальники швидко загасили пожежі.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що станом на вечір внаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла до семи. Двом з них надали допомогу на місці. Госпіталізували п'ятьох, один з яких перебував у важкому стані в реанімації, однак його стан вдалося стабілізувати.

Через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку вже ліквідували.

Президент Румунії Клаус Йоганніс засудив удар Росії по портовій інфраструктурі міста Рені, що розташоване дуже близько до Румунії За його словами, ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки у Чорному морі, а також це впливає на подальший транзит зерна через Україну, а отже, на глобальну продовольчу безпеку.

Міністерство національної оборони Румунії виступило з окремою заявою, в якій наголосило, що "рішуче засуджує розв’язану Російською Федерацією агресивну війну проти України та необґрунтовані й незаконні напади на цивільне населення та елементи критичної інфраструктури України, які порушують усі міжнародні правила, а також моральні та гуманітарні норми".

Тим часом румунські ЗМІ повідомили, що під час атаки на порт "Рені" там перебували шість румунських кораблів. Вони екстрено перетнули Дунай і рушили до румунського берега після того, як росіяни атакували цей район за допомогою безпілотників.

На румунському боці Дунаю обмеження руху не вводили. У звичайному режимі триває діяльність у румунських портах у цьому районі.