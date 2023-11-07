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OPINION

Україна перетворилася на "офісно-президентську республіку"

Тарас Шамайда
7 листопада, 2023 вiвторок
10:01
Погляд Тарас Шамайда

Ви не знайдете в Конституції згадок про жоден Офіс президента

Дивний орган під назвою Офіс президента в системі органів державного управління потрібен приблизно так само, як возові п'яте колесо чи собаці п'ята лапа.

Ця структура, що відіграє зараз приблизно таку саму роль, як в УРСР відігравав ЦК КПУ (і розташована, до речі, в тій самій будівлі на Банковій, де був ЦК), не просто не приносить жодної користі, вона завдає величезної шкоди, руйнуючи конституційний лад і правове поле країни.

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Ви не знайдете в Конституції згадок про жоден Офіс президента, однак цей злоякісний орган (безумовно, при потуранні президента) намагається керувати всім — правоохоронними органами й телеканалами, зовнішньою політикою й культурою, парламентом, урядом і місцевою владою.

А тепер офісні діячі знахабніли настільки, що почали роздавати вказівки армії та повчати її Головнокомандувача Валерія Залужного.

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Звичайно, величезна провина за те, що Україна перетворилася на "офісно-президентську республіку", лежить на депутатах керівної партії та урядовцях, які замість того, щоб бути реальною владою в країні, погодилися на роль обслуги Банкової. Але нікому і ніколи не пізно згадати про гідність, право й здоровий глузд. Бо це зайшло вже надто далеко.

І тут справа не в персоналіях чи партіях. Хто б не був президентом, і які б люди не сиділи на Банковій, так не повинно бути!

Закони має ухвалювати парламент, виконавчу владу здійснювати уряд, а канцелярія президента має забезпечувати роботу глави держави й поради давати йому, а не головкому Залужному, міністрам, депутатам чи журналістам.

Джерело

Про автора. Тарас Шамайда, співкоординатор руху добровольців "Простір свободи"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Валерій Залужний
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