Україна перетворилася на "офісно-президентську республіку"
Ви не знайдете в Конституції згадок про жоден Офіс президента
Дивний орган під назвою Офіс президента в системі органів державного управління потрібен приблизно так само, як возові п'яте колесо чи собаці п'ята лапа.
Ця структура, що відіграє зараз приблизно таку саму роль, як в УРСР відігравав ЦК КПУ (і розташована, до речі, в тій самій будівлі на Банковій, де був ЦК), не просто не приносить жодної користі, вона завдає величезної шкоди, руйнуючи конституційний лад і правове поле країни.
Читайте також: Чи "вліз Залужний у не свою парафію"?
Ви не знайдете в Конституції згадок про жоден Офіс президента, однак цей злоякісний орган (безумовно, при потуранні президента) намагається керувати всім — правоохоронними органами й телеканалами, зовнішньою політикою й культурою, парламентом, урядом і місцевою владою.
А тепер офісні діячі знахабніли настільки, що почали роздавати вказівки армії та повчати її Головнокомандувача Валерія Залужного.
Читайте також: Гола правда від Залужного? Як Головнокомандувач ЗСУ вперше сказав дорослі речі про війну
Звичайно, величезна провина за те, що Україна перетворилася на "офісно-президентську республіку", лежить на депутатах керівної партії та урядовцях, які замість того, щоб бути реальною владою в країні, погодилися на роль обслуги Банкової. Але нікому і ніколи не пізно згадати про гідність, право й здоровий глузд. Бо це зайшло вже надто далеко.
І тут справа не в персоналіях чи партіях. Хто б не був президентом, і які б люди не сиділи на Банковій, так не повинно бути!
Закони має ухвалювати парламент, виконавчу владу здійснювати уряд, а канцелярія президента має забезпечувати роботу глави держави й поради давати йому, а не головкому Залужному, міністрам, депутатам чи журналістам.
Про автора. Тарас Шамайда, співкоординатор руху добровольців "Простір свободи"
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.13 Купівля 37.13Продаж 37.75
- EUR Купівля 39.56Продаж 40.5
- Актуальне
- Важливе