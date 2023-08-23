Україна після війни буде "вагітна" новою Конституцією, - експерт з права Магера
Після війни Україні треба буде нова Конституція - влада і опозиція мають спільно напрацювати правила, яких вони будуть дотримуватися. Документ має стати винятково продуктом суспільного договору та компромісу
Про це під час включення в ефір Еспресо заявив експерт із конституційного права Андрій Магера.
"Під час дії воєнного стану заборонено вносити зміни до Конституції, але коли він завершиться Україна буде "вагітна" новою Конституцією. Нам все одно доведеться думати над нею, бо час йде", - сказав він.
Магера вважає, що у 1996 році це був дуже прогресивний документ, але багато чого змінилося.
"Наприклад, розділ про місцеве самоврядування майже живий - він морально застарів. Треба рухатися далі. Важливе те, щоб цей документ був консенсусом українського суспільства, щоб влада не переламувала опозицію і не нав'язувала своє бачення", - додав експерт.
Він наголосив, що влада і опозиція мають спільно сісти і напрацювати правила, яких вони будуть дотримуватися, а не шукати спосіб, як ігнорувати правила, які вони самі напишуть.
"Безумовно, остаточне рішення після парламенту має сказати український народ на Всеукраїнському референдумі. Саме він має затвердити нову Конституцію України. Це має бути винятково продукт суспільного договору та компромісу", - підсумував Магера.
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