Україна після війни готова поділитися досвідом захисту та відновлення енергооб'єктів, – Укренерго
Україна готова поділитися зі світом досвідом захисту й відновлення енергооб'єктів в умовах повномасштабної війни. Але розкрити цю інформацію можна буде після перемоги
Про це "Радіо Свобода" сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
За його словами, у світі спостерігається жвавий інтерес до цієї теми.
"Ці рішення нам з Генштабом доводилося шукати самим. Інтерес різних держав, різних агенцій урядових до того, що ми робимо в енергосистемі і не тільки до наших рішень по інженерному захисту, а й того, як ми в принципі утримуємо систему під обстрілами, як ми її відновлюємо – величезний. І всі наші іноземні партнери сходяться до того, що, коли після перемоги ми зможемо трішки більше ділитися інформацією, вони всі дуже хочуть повчитися в України тому, як утримувати енергосистему в умовах повномасштабної війни", - сказав Кудрицький.
Він наголосив, що не може розкривати інформацію про підсилення протиповітряної оборони енергооб'єктів, але тут було проведено не менш масштабну роботу, ніж зі зведення захисних інженерних споруд.
"Ми дуже тісно координуємося з нашими колегами з Сил оборони. Зокрема з тими колегами, які відповідають за систему ППО. Тому по суті в нас є така інтегрована система захисту енергетичних об’єктів. Туди входять як організаційні, так і активний захист ППО, так і пасивний захист – інженерні укріплення", - сказав голова правління НЕК "Укренерго".
Що відомо про підготовку до нового опалювального сезону
12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.
13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.
18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.
12 вересня Шмигаль сказав, що підготовка до опалювального сезону вийшла на фінальну стадію.
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