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Головна Спорт Україна - Північна Македонія: онлайн-трансляція відбіркового матчу Євро-2024

Україна - Північна Македонія: онлайн-трансляція відбіркового матчу Євро-2024

14 жовтня, 2023 субота
08:55
Спорт Михайло Мудрик та Стефан Рістовскі (ліворуч) , Північна Македонія - Україна, відбір Євро-2024

У суботу, 14 жовтня, збірна України зустрічається у Празі з Північною Македонією у кваліфікації Євро-2024. Еспресо проведе текстовий онлайн матчу. Початок - 16:00

Збірна України підійшла до гри з Північною Македонією із 7 очками на третій позиції у групі С. Північна Македонія також має 7 пунктів та йде четвертою. Італія із 7 балами випереджає конкурентів за додатковими показниками та займає друге місце. 

Очолює турнірну таблицю з 13 очками Англія. Останньою розташувалася Мальта, яка не набрала жодного пункту. 

До фінальної частини турніру вийдуть дві найкращі команди з групи. 

У першому колі відбору Україна перемогла Північну Македонію у Скоп'є з рахунком 3:2.  

     

футбол
Збірна України
Євро-2024
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