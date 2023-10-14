Україна - Північна Македонія: онлайн-трансляція відбіркового матчу Євро-2024
У суботу, 14 жовтня, збірна України зустрічається у Празі з Північною Македонією у кваліфікації Євро-2024. Еспресо проведе текстовий онлайн матчу. Початок - 16:00
Збірна України підійшла до гри з Північною Македонією із 7 очками на третій позиції у групі С. Північна Македонія також має 7 пунктів та йде четвертою. Італія із 7 балами випереджає конкурентів за додатковими показниками та займає друге місце.
Очолює турнірну таблицю з 13 очками Англія. Останньою розташувалася Мальта, яка не набрала жодного пункту.
До фінальної частини турніру вийдуть дві найкращі команди з групи.
У першому колі відбору Україна перемогла Північну Македонію у Скоп'є з рахунком 3:2.
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