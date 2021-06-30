Україна планує домовитися з Ірландією про взаємне визнання COVID-сертифікатів для подорожей громадян

Про це повідомляє прес-служба МЗС.



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із міністром закордонних справ та оборони Ірландії Саймоном Ковене.

Міністри обговорили заходи України та Ірландії з протидії пандемії COVID-19, вакцинації населення та спрощення умов поїздок громадян.

“Україна завершує процес запуску цифрового COVID-сертифіката, який буде синхронізований із аналогом Євросоюзу. Взаємне визнання таких сертифікатів між нашими державами спростить поїздки громадян та пожвавить контакти бізнесу. Це стане одним із перших завдань пані посла України, яка вже за кілька тижнів має прибути до Дубліна”, - зазначив Кулеба.

Глава української дипломатії привітав відкриття Посольства Ірландії в Україні з резиденцією в Києві.

Ковене підтвердив намір відвідати цьогоріч нашу державу з візитом для обговорення активізації українсько-ірландських відносин в політичній, економічній, технологічній та культурній сферах.

Глава українського зовнішньополітичного відомства подякував за підтримку Ірландією суверенітету та територіальної цілісності України, просування внутрішніх трансформацій в нашій державі.

Ковене додав, що Ірландія підтримує європейський вибір України.

Міністри також обговорили взаємодію двох країн у міжнародних організаціях, зокрема в контексті непостійного членства Ірландії в Раді безпеки ООН.