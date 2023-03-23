Про це інформує фінське видання Helsingin Sanomat із посиланням на свої джерела.

Київ направив у Фінляндію запит на тристороннє обговорення питання між Фінляндією, Україною та США. Передача бойових літаків стане можливою лише після схвалення процесу Білим домом, адже виробляє F/A-18 Hornet американська оборонна компанія.

Helsingin Sanomat зазначає, що прохання України про обговорення - це реакція на слова прем’єр-міністра Фінляндії Санни Марін. Під час свого візиту до Києва в березні вона зазначила, що Фінляндія спільно з іншими союзниками може розглянути надання Україні винищувачів F/A-18.

"Думаю, ми могли б обговорити винищувачі Hornet - чи можна було б запропонувати їх Україні, яка підготовка для цього потрібна", - зазначила Марін.

У разі успішного обговорення на заміну винищувачів Hornet Гельсінкі отримають бойові літаки F-35 американського виробництва.