Україна подала до Фінляндії запит на винищувачі F/A-18, - Helsingin Sanomat
Україна подала запит до Фінляндії для обговорення можливості передачі винищувачів F/A-18 Hornet
Про це інформує фінське видання Helsingin Sanomat із посиланням на свої джерела.
Київ направив у Фінляндію запит на тристороннє обговорення питання між Фінляндією, Україною та США. Передача бойових літаків стане можливою лише після схвалення процесу Білим домом, адже виробляє F/A-18 Hornet американська оборонна компанія.
Helsingin Sanomat зазначає, що прохання України про обговорення - це реакція на слова прем’єр-міністра Фінляндії Санни Марін. Під час свого візиту до Києва в березні вона зазначила, що Фінляндія спільно з іншими союзниками може розглянути надання Україні винищувачів F/A-18.
"Думаю, ми могли б обговорити винищувачі Hornet - чи можна було б запропонувати їх Україні, яка підготовка для цього потрібна", - зазначила Марін.
У разі успішного обговорення на заміну винищувачів Hornet Гельсінкі отримають бойові літаки F-35 американського виробництва.
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