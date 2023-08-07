"Ми будемо чітко займати проукраїнські позиції", - сказав радник.

Такі заяви викликали бурю несприйняття у польських медіа і суспільстві.

Ми чудово розуміємо, наскільки нам зараз важлива військова підтримка від Польщі, наскільки важливою є підтримка наших євроатлантичних прагнень. Ми вдячні полякам за неоціненну допомогу українським біженцям.

Звичайно, нас обурюють деякі політичні маніпуляції щодо українського збіжжя та однобічний погляд на складне для наших народів минуле. Але вибудовувати найкращі стосунки з Польщею у майбутньому - наш національний пріоритет. Саме тому слова Михайла Подоляка були сприйняті у Польщі вкрай негативно.

Відомий політик з правлячої партії "Право і справедливість" Яцек Саріуш-Вольскі написав прямо: "Дякуємо за щирість". І слово "дякуємо" подав українською.

Відомий журналіст Яцек Леньскі зазначає:

"Зіставляти "дружбу" з "конкуренцією" і прив’язувати це до війни звучить жахливо. Зараз ми дружимо, тому що ми бідуємо, а коли закінчиться війна, ми покажемо, що ми можемо, і, наприклад, витіснимо вас з якогось ринку дешевшою продукцією. І ось що говорить хлопець, який представляє президента України. Україна, яка застрягла у війні з Росією, має драматичну військову, демографічну, соціально-економічну ситуацію. Словом, ледве жива, а наслідки війни жахливі й принижують Україну на десятиліття. Вона потребуватиме співпраці та підтримки з боку Польщі ще багато років. І він говорить ці речі. Це страшенна дурість. Знайомі українці хапаються за голови".

Вислів Михайла Подоляка негативно коментують як провладні, так і опозиційні медіа.

Дивно також, що комунікація зі світом Україною здійснюється на каналі "Фрідом" російською мовою. Коли російською українські політики поширюють російські ж наративи це очевидно сприймається нашими союзниками або як немудрість, або як провокація.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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