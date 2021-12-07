Україна попросила США передати частину військової техніки, яка призначалася Афганістану, - Foreign Policy
Міноборони України звернулось до Сполучених Штатів з проханням передати частину військової техніки, яка призначалася Афганістану до захоплення там влади талібами
Про це повідомляє Foreign Policy.
Зазначається, що очільник Міноборони України Олексій Резніков під час візиту до Вашингтона у листопаді просив США збільшити постачання озброєння, у тому числі надати системи, які до цього Америка Україні не направляла.
Українська сторона попросила допомогу у сфері повітряної і морської оборони, а також радіоелектронної боротьби.
Як пише видання Foreign Policy, Україна планує отримати боєприпаси, які США мали передати Афганістану до того, як до влади в цій країні прийшов "Талібан".
Також Україна просить надати вертольоти Мі-17, що належать США, але знаходяться на техобслуговуванні в Україні.
У свою чергу прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу заявляла, що Сполучені Штати наразі вивчають можливість надання подальшої військової допомоги Україні.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом, Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- 20 листопада повідомлялося, що США закликали союзників у Європі негайно вжити заходів для стримування Росії від вторгнення до України.
- 4 грудня американська розвідка повідомила, що Росія планує на початку 2022 року вторгнення до України за участі 175 тис. військових.
- Пізніше німецьке видання Bild оприлюднило карту можливого вторгнення Росії до України, яке розгортатиметься у три фази.
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