Україна попросила США передати частину військової техніки, яка призначалася Афганістану, - Foreign Policy

Про це повідомляє Foreign Policy.

Зазначається, що очільник Міноборони України Олексій Резніков під час візиту до Вашингтона у листопаді просив США збільшити постачання озброєння, у тому числі надати системи, які до цього Америка Україні не направляла.

Українська сторона попросила допомогу у сфері повітряної і морської оборони, а також радіоелектронної боротьби.

Як пише видання Foreign Policy, Україна планує отримати боєприпаси, які США мали передати Афганістану до того, як до влади в цій країні прийшов "Талібан".

Також Україна просить надати вертольоти Мі-17, що належать США, але знаходяться на техобслуговуванні в Україні.

У свою чергу прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу заявляла, що Сполучені Штати наразі вивчають можливість надання подальшої військової допомоги Україні.



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