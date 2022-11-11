Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков, передає Reuters.

Наразі компанія надає ряд супутників власним коштом, а за інші Київ платить самостійно.

"Ми намагатимемося знайти кошти. У нас є партнери в різних країнах. Ми проситимемо їх допомогти, у тому числі фінансово", - зауважив Резніков.

За його словами, Україна отримала від власника SpaceX Ілона Маска обіцянку, що він продовжуватиме обслуговування Starlink.

Міністр також сказав, що суперечка щодо Starlink "була викликом, але не великою проблемою".

Раніше Україна отримала ще 1570 Starlink від польського уряду. Загалом від початку повномасштабного вторгнення від донорів і партнерів Україна отримала більш ніж 20 тис. терміналів Starlink. З них 5 тис. – за підтримки уряду Польщі.

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