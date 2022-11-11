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Головна Технології Україна попросить партнерів про допомогу для оплати роботи Starlink, - Резніков

Україна попросить партнерів про допомогу для оплати роботи Starlink, - Резніков

11 листопада, 2022 п'ятниця
05:33
Технології Starlink

Україна планує звернутися до країн-партнерів за допомогою у фінансуванні супутникової системи зв'язку Starlink, якщо SpaceX вимагатиме оплату за її використання

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков, передає Reuters.

Наразі компанія надає ряд супутників власним коштом, а за інші Київ платить самостійно.

"Ми намагатимемося знайти кошти. У нас є партнери в різних країнах. Ми проситимемо їх допомогти, у тому числі фінансово", - зауважив Резніков.

За його словами, Україна отримала від власника SpaceX Ілона Маска обіцянку, що він продовжуватиме обслуговування Starlink.

Міністр також сказав, що суперечка щодо Starlink "була викликом, але не великою проблемою".

  • Раніше Україна отримала ще 1570 Starlink від польського уряду. Загалом від початку повномасштабного вторгнення від донорів і партнерів Україна отримала більш ніж 20 тис. терміналів Starlink. З них 5 тис. – за підтримки уряду Польщі.

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Наука
Олексій Резніков
Ілон Маск
Starlink
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