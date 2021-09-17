Україна порине у циклонічну елегію, - Наталка Діденко попередила про холодні й дощові вихідні

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

"Україна в суботу-неділю порине у циклонічну елегію", - повідомила вона.

Атмосферні фронти цього циклону поливатимуть дощами практично всі області. Періодично.

У суботу сухим ще побуде Схід України, Приазов‘я, Крим. Проте в неділю опади дійдуть і туди.

18 вересня очікується +16°C…+22°C, на Півдні до +24°C, на Півночі місцями +12°C…+15°C.





19 вересня суттєво, до вовняних пальто та товстих пуховиків, похолоднішає в західних областях - навіть вдень не вище +7°C…+12°C.

На Півночі, на Вінниччині також буде свіжо, +12°C…+17°C.

Більшість Лівобережжя ще отримає від атмосфери бонус на +17°C…+24°C.

Найвищою очікується вихідними температура на Запоріжжі, Донеччині та в Криму: +20°C…+25°C.

Але в дощах й там стане прохолодніше.

У Києві завтра +15°C. У неділю +12°C. Часом дощі. На тижні буде ще холодніше.





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