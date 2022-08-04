"Україна потребує допомоги": Оззі Осборн випустив платівку в кольорах українського прапора
Фронтмен групи Black Sabbath, рок-музикант Оззі Осборн, випустив лімітовану платівку синього й жовтого кольорів
Про це інформують на офіційній сторінці виконавця.
Альбом "Patient Number 9" музикант Оззі Осборн випустив на ексклюзивній платівці у кольорах українського прапора.
"У лютому мій син Джек працював з "Волонтерами третьої хвилі" над евакуацією дітей-сиріт з особливими потребами з України. Зараз Україна відчайдушно потребує допомоги, особливо після того, як почалася війна, тому працювати над такою важливою справою є правильним", - йдеться в описі до альбому.
Повідомляється, що "Волонтери третьої хвилі" працюють над тим, щоб сироти з особливими потребами в Україні, які мають усиновлювачів із США, виїхали до штатів.
- 31 листопада британський співак і музикант Стінг зупинив свій виступ для того, щоб висловитися на підтримку України.
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