Про це інформують на офіційній сторінці виконавця.

Альбом "Patient Number 9" музикант Оззі Осборн випустив на ексклюзивній платівці у кольорах українського прапора.

"У лютому мій син Джек працював з "Волонтерами третьої хвилі" над евакуацією дітей-сиріт з особливими потребами з України. Зараз Україна відчайдушно потребує допомоги, особливо після того, як почалася війна, тому працювати над такою важливою справою є правильним", - йдеться в описі до альбому.

Повідомляється, що "Волонтери третьої хвилі" працюють над тим, щоб сироти з особливими потребами в Україні, які мають усиновлювачів із США, виїхали до штатів.