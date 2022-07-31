Про це співак заявив під час свого виступу в Варшаві.

"Війна в Україні – це абсурд, побудований на брехні. Якщо ми проковтнемо цю брехню, вона нас з'їсть. Але брехня страшенно боїться правди. Правда повинна бути почута. Ми не можемо програти цю битву", - сказав Стінг.

Також він додав, що демократія може бути неефективною, вона може провокувати безлад і розчарування. Проте за неї все ж потрібно боротися.

Стінг зазначив, що зараз президент РФ бреше своїй нації, всьому світу і, в першу чергу, самому собі. Тому з цим потрібно боротися.

"Демократія піддалася нападу, вона атакована в кожній країні світу. Якщо ми не будемо захищати її, ми втратимо її назавжди. Демократія - це іноді безлад. Демократія - це розчарування. Демократія буває неефективною. Потребує постійної уваги. Але за неї все ж варто боротися", - наголосив співак.

6 березня Стінг заспівав пісню, написану ще під час Холодної війни та присвятив її українцям.

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