"Війна в Україні – це абсурд, побудований на брехні": Стінг виступив під час свого концерту в Варшаві
Британський співак і музикант Стінг зупинив свій виступ для того, щоб висловитися на підтримку України
Про це співак заявив під час свого виступу в Варшаві.
"Війна в Україні – це абсурд, побудований на брехні. Якщо ми проковтнемо цю брехню, вона нас з'їсть. Але брехня страшенно боїться правди. Правда повинна бути почута. Ми не можемо програти цю битву", - сказав Стінг.
Також він додав, що демократія може бути неефективною, вона може провокувати безлад і розчарування. Проте за неї все ж потрібно боротися.
Стінг зазначив, що зараз президент РФ бреше своїй нації, всьому світу і, в першу чергу, самому собі. Тому з цим потрібно боротися.
"Демократія піддалася нападу, вона атакована в кожній країні світу. Якщо ми не будемо захищати її, ми втратимо її назавжди. Демократія - це іноді безлад. Демократія - це розчарування. Демократія буває неефективною. Потребує постійної уваги. Але за неї все ж варто боротися", - наголосив співак.
- 6 березня Стінг заспівав пісню, написану ще під час Холодної війни та присвятив її українцям.
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