Стінг заспівав пісню, написану ще під час Холодної війни, і присвятив її українцям

Відомий британський рок-музикант і актор Стінг підтримав українців, які мужньо захищають свою батьківщину від росіян. Про це інформує Еспресо.TV.



Стінг заспівав пісню, яка була написана ним за часів Холодної війни. Він також опублікував реквізити для гуманітарної допомоги жителям України.

У пісні мова про загрозу ядерного удару. Автор запитує росіян, "чи люблять вони своїх дітей?", таким чином нагадуючи про жахи війни для обох сторін. Стінг вважає цю пісню знову актуальною."Я рідко співав цю пісню після її написання. Ніколи не думав, що вона знову буде актуальною. Але у світлі кривавого та жахливо хибного рішення однієї людини вторгнутися до мирного, незагрозливого сусіда, пісня знову стає закликом до людства.Для хоробрих українців, які борються проти жорстокої тиранії, а також багатьох росіян, які протестують проти цього обурення, попри загрозу арешту та ув’язнення – Ми, всі ми любимо своїх дітей. Зупиніть війну", – написав Стінг.