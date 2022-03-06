Стінг заспівав пісню, написану ще під час Холодної війни, і присвятив її українцям
Пісня, яку співає Стінг, називається Russians
Відомий британський рок-музикант і актор Стінг підтримав українців, які мужньо захищають свою батьківщину від росіян. Про це інформує Еспресо.TV.
Стінг заспівав пісню, яка була написана ним за часів Холодної війни. Він також опублікував реквізити для гуманітарної допомоги жителям України.
"Я рідко співав цю пісню після її написання. Ніколи не думав, що вона знову буде актуальною. Але у світлі кривавого та жахливо хибного рішення однієї людини вторгнутися до мирного, незагрозливого сусіда, пісня знову стає закликом до людства.
Для хоробрих українців, які борються проти жорстокої тиранії, а також багатьох росіян, які протестують проти цього обурення, попри загрозу арешту та ув’язнення – Ми, всі ми любимо своїх дітей. Зупиніть війну", – написав Стінг.
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