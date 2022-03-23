Україна поверне полонених військових з острова Зміїний, обмінявши їх на російських моряків, - Верещук
Україна поверне захоплених росіянами у полон військових з острова Зміїний, обмінявши їх на російських моряків
Про це міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла в інтерв'ю Суспільному.
"Тут є моряки, ми до речі врятували 11 моряків і готові їх віддати, для чого вони нам потрібні, нехай лише віддадуть наших людей", — інформує Верещук.
За попередньою інформацією, РФ виявила бажання забрати своїх моряків. Раніше вони були врятовані ЗСУ та перебувають під вартою.
"Але справа у тому, що там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, якщо не помиляюсь, яких вони (росіяни - ред.) захопили у полон", — зауважила Верещук.
Зокрема стало відомо про звернення до неї Уповноваженої з прав людини в РФ Татьяни Москалькової стосовно можливості подальшого паритетного обміну.
"Я кажу — добре, але скажіть мені, будь ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам треба теж захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін? Військовополонені, вони мають свій порядок обміну, є картки, які подає РФ, які подаємо ми", — коментує Ірина Верещук.
- Нагадаємо, що захисники о. Зміїний живі та перебувають у російському полоні.
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