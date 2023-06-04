Про це пише CNN.

"Скільки саме, в яких місцях, це буде залежати від розвитку подій на місцях, коли українці почнуть цей контрнаступ", - сказав Салліван.

Також він впевнений, що українські військові досягнуть успіху в цьому контрнаступі.

Крім цього, він додав, що розвиток подій на полі бою матиме великий вплив на будь-які майбутні переговори.

"Але я скажу ось що: президент Зеленський сам сказав, що ця війна врешті-решт завершиться дипломатичним шляхом", - заявив радник.