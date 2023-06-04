Україна поверне стратегічно важливу територію, - Білий дім про контрнаступ
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що контрнаступ ЗСУ дасть можливість Україні повернути під свій контроль "стратегічно важливу частину своєї території"
Про це пише CNN.
"Скільки саме, в яких місцях, це буде залежати від розвитку подій на місцях, коли українці почнуть цей контрнаступ", - сказав Салліван.
Також він впевнений, що українські військові досягнуть успіху в цьому контрнаступі.
Крім цього, він додав, що розвиток подій на полі бою матиме великий вплив на будь-які майбутні переговори.
"Але я скажу ось що: президент Зеленський сам сказав, що ця війна врешті-решт завершиться дипломатичним шляхом", - заявив радник.
- Нагадаємо, що 3 червня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розпочати контрнаступ, але додав, що це може зайняти деякий час і матиме велику ціну.
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