Про це повідомила начальник Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора України Юлія Усенко, передає Укрінформ.

Понад 50 з них разом із батьками чи вихователями наразі перебувають на території країн ЄС.

"В Україну вдалося повернути 128 дітей. Більш як 50 з них разом із батьками чи вихователями наразі перебувають на території країн ЄС. Ви запитаєте, чому така маленька цифра у порівнянні з кількістю тих, хто перебуває у депортації? Але для нас це не цифра - це 128 дитячих життів. За поверненням їх на Батьківщину - робота великої кількості людей, які місяцями працюють, щоб повернути хоча б одну дитинку. Це багато безпекових ризиків, у тому числі й для тих, хто допомагає в цьому", - наголосила вона.

Усенко додала, що у випадку з Росією звичні інструменти міжнародного права не працюють, тож для повернення дітей додому необхідні зусилля міжнародної спільноти та реальні кроки.

"Україна робить усе можливе, але, на жаль, цього недостатньо. Звичні інструменти дипломатії не діють, вимоги міжнародного гуманітарного права на агресора не діють, тому єдиного механізму не існує, а типові правила не працюють. Наше завдання – бути в постійному пошуку таких шляхів та бути в діалозі з тими, хто нас підтримує", - додала представниця Офісу генпрокурора.

За даними ОГПУ, станом на 7 лютого загальна кількість депортованих дітей може перевищувати 16 тисяч.