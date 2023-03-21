Україна повернула 15 депортованих РФ дітей, - омбудсмен Лубінець
До України вдалося повернути 15 депортованих росіянами дітей, станом на сьогодні на територію України повернулися 308 дітей
Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець у telegram.
За словами посадовця, на підконтрольну Україні територію повернути вдалося дітей з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.
"Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі. Так, станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей", - наголосив омбудсмен.
За даними ОГПУ, станом на 21 березня загальна кількість депортованих Росією дітей може перевищувати 16 тисяч.
- У п'ятницю, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової. Вони підозрюються у незаконній депортації українських дітей.
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