Україна повернула 7 дітей, яких окупанти примусово вивезли в жовтні 2022 року
До України повернулися семеро дітей із Херсонської області, яких російські окупанти примусово вивезли в жовтні 2022 року. Це стало можливим завдяки волонтерам
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Семеро дітей із Херсонщини, що майже пів року були у розлуці з рідними, нарешті прибули на свою землю, звільнену від ворога. Ще у жовтні минулого року загарбники примусово відправили маленьких українців в Євпаторію, нібито на "оздоровлення" у дитячий табір", - ідеться в повідомленні.
У пресслужбі уточнили, що дітей вдалося повернути завдяки зусиллям волонтерів благодійного фонду Save Ukraine.
В ОВА пообіцяли, що всі діти, яких примусово депортувала Росію, повернуться додому.
- 17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Його підозрюють у насильницькій депортації українських дітей.
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