Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Семеро дітей із Херсонщини, що майже пів року були у розлуці з рідними, нарешті прибули на свою землю, звільнену від ворога. Ще у жовтні минулого року загарбники примусово відправили маленьких українців в Євпаторію, нібито на "оздоровлення" у дитячий табір", - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що дітей вдалося повернути завдяки зусиллям волонтерів благодійного фонду Save Ukraine.

В ОВА пообіцяли, що всі діти, яких примусово депортувала Росію, повернуться додому.