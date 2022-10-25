Україна повернула тіла 25 полеглих захисників

Про це повідомляє пресслужба Мінінтеграції.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула ще 25 своїх героїв. Операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, процес повернення тіл відбувався відповідно до норм Женевської конвенції.

6 вересня відбулася чергова передача тіл загиблих військових, в Україну повернули останки 25 полеглих воїнів.

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