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Україна повернула тіла 25 полеглих захисників

25 жовтня, 2022 вiвторок
11:50
Суспільство обмін тілами

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових, Україна повернула тіла 25 полеглих захисників

Про це повідомляє пресслужба Мінінтеграції.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула ще 25 своїх героїв. Операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, процес повернення тіл відбувався відповідно до норм Женевської конвенції.

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