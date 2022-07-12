Україна повернула тіла 30-ти загиблих військових
Україні вдалося повернути тіла ще 30-ти військових, загиблих у боях із окупантами
Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Їх передадуть родинам для гідного поховання. Операцію проводили українські силові структури у Запорізькій області.
- На Херсонщині звільнили з російського полону 5 українців.
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