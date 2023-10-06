Україна повернула тіла 64 полеглих військових
6 жовтня за результатами проведення репатріаційних заходів Україні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (останки) 64 полеглих захисників
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Українська сторона своєю чергою передала російській тіла (останки) комбатантів, загиблих (померлих) у зв’язку зі збройною агресією.
"Збройні Сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих тіл (останків) загиблих (померлих) оборонців України до визначених державних спеціалізованих установ для їхньої передачі встановленим порядком представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації й проведення процесуальних (слідчих) дій та судових експертиз, необхідних для встановлення осіб загиблих", – ідеться у повідомленні штабу.
- 15 вересня Україні вдалося повернути додому тіла 51 полеглого військовослужбовця.
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