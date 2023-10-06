Україна повернула тіла 64 полеглих військових

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Українська сторона своєю чергою передала російській тіла (останки) комбатантів, загиблих (померлих) у зв’язку зі збройною агресією.

"Збройні Сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих тіл (останків) загиблих (померлих) оборонців України до визначених державних спеціалізованих установ для їхньої передачі встановленим порядком представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації й проведення процесуальних (слідчих) дій та судових експертиз, необхідних для встановлення осіб загиблих", – ідеться у повідомленні штабу.