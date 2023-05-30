Україна повернула тіла 79 загиблих військових

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців. Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - йдеться у повідомленні.

"Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання", - додали у відомстві.



Там зазначили, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до Женевських конвенцій.