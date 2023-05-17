Україна повинна підняти чек відповідальності Росії за завдані під час війни збитки, - Давидюк

Таку думку висловив політолог, юрист-міжнародник Микола Давидюк в етері "Еспресо".

На його думку, більшу частину репарацій в Росії треба буде забрати упродовж 2-4, максимум 5 років після закінчення війни. Причиною він назвав те, що Росія згодом може просто зупинити потік грошей.

"Росія - це не Німеччина, яка десятки років платила репарації. Росіяни - це люди, у яких взагалі відсутнє базове розуміння слова "честь", у яких базово відсутнє слово "гідність", навіть стосовно самих себе. І росіяни - це як раз таки злочинці у квадраті, які точно не будуть виплачувати ці репарації, коли зникне загроза ще більшого покарання для них самих, ніж те, що вони зробили стосовно нас. Тому я тут бачу великі проблеми. Треба максимально пришвидшити, максимально просто, так, як ми можемо", - наголосив Давидюк.

Політолог зазначив, що сума 258 млрд доларів, про яку минулого тижня заявили юристи ЄС, є "карликовою". На його думку, це навіть не чверть того, що Росія повинна виплатити Україні. У зв'язку з цим, "Україно повинна діяти жорстко і сильно".

Він також нагадав, що коли російський олігарх Михайло Ходорковський відсуджував для себе гроші за компанію "ЮКОС", то знайшов 500 млрд доларів публічних коштів РФ за кордоном. На його думку, саме таку суму першого траншу репарації повинна отримати Україна.

"Це перший транш, який повинен зайти в український бюджет на відбудову, на допомогу сім’ям загиблих, на допомогу інвалідам, повинен зайти на допомогу українській економіці. Не 8 млрд грн повинно бути виділено на підтримку українського бізнесу. Бізнес знищений просто російськими ракетами і танками. Сюди повинні зайти десятки, сотні млрд доларів на підтримку бізнесу, на підтримку наших державних інфраструктурних об’єктів, на підтримку відбудови", - наголосив політолог.

Давидюк зауважив, що росіяни, аби не виплачувати Україні сотні мільярдів, намагатимуться підкупити тих, хто відповідальний за підпис щодо репарацій в Україні. Утім, на його думку, їм все ж доведеться заплатити, оскільки ці гроші допоможуть Україні вирватися з бідності та з минулого, у яке країну затягла Росія.

"І ще важливо, щоб вони заплатили як елемент помсти та виховання росіян. Щоб вони знали, що агресія коштує дорого. Бо якщо їх не змусити заплатити дуже дорого, обезкровити їх, то вони нападуть через 2-3 роки. Завдання їх розділити, так само як була розділена Німеччина фашистська, територіально або географічно. І якраз з точки зору фінансової, щоб вони наступні 30 років не те, що не думали, на кого напасти, щоб вони думали, що вони їсти будуть", - зазначив він.

Також Давидюк наголосив, що погоджувався на 258 млрд репарацій не варто, адже їх не вистачить на відбудову зруйнованих Росією українських міст. За його словами, дуже добре, що Реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ, існує, проте він повинен постійно поповнюватися.

"Він повинен наповнюватися, він повинен рости. З кожним російським пострілом він повинен збільшуватися. Ну і знову ж таки, потрібна дивитися підрахунки не тільки західні, але й наші. Ми теж повинні мати кілька інституцій, які будуть рахувати. І громадянські типу Київської школи економіки, Мінекономіки почало рахувати. Але на цьому не зупинятися. Ми повинні максимально підняти чек їхньої відповідальності", - підсумував Давидюк.

Довідка: "Фашистська Німеччина" - це усталений штамп радянської пропаганди, тоді як режим Гітлера був нацистським.