Українцям слід відновити бажання воювати, як на початку широкомасштабного вторгнення, - генерал Маломуж

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми повинні підтримувати ту ідею, яка була на початку війни. Я пам'ятаю, коли у військкомати Києва приходило тисячі людей, але їх не брали. До мене зверталися люди з проханням влаштувати їх на фронт. Тому що у військкоматах казали: "нам такі не потрібні, ви ще в резерві" і тому подібне", - зазначив він.

Сьогодні також важливо, щоб мобілізовані були вмотивовані та готові йти на війну різними способами, вважає генерал.

"Боєць має бути вмотивований з патріотичних міркувань, це одна складова, яка так само як фінансова дуже важлива. Військовий повинен бути технологічно підготовлений. Це важливо, зокрема бойове злагодження, бойова частина його в прифронтовій чи фронтовій зоні", - додав він.