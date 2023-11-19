Українцям слід відновити бажання воювати, як на початку широкомасштабного вторгнення, - генерал Маломуж
Микола Маломуж, генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України вважає, що українці повинні підтримувати ідею мобілізації, як на початку війни
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми повинні підтримувати ту ідею, яка була на початку війни. Я пам'ятаю, коли у військкомати Києва приходило тисячі людей, але їх не брали. До мене зверталися люди з проханням влаштувати їх на фронт. Тому що у військкоматах казали: "нам такі не потрібні, ви ще в резерві" і тому подібне", - зазначив він.
Сьогодні також важливо, щоб мобілізовані були вмотивовані та готові йти на війну різними способами, вважає генерал.
"Боєць має бути вмотивований з патріотичних міркувань, це одна складова, яка так само як фінансова дуже важлива. Військовий повинен бути технологічно підготовлений. Це важливо, зокрема бойове злагодження, бойова частина його в прифронтовій чи фронтовій зоні", - додав він.
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Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
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Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Утім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.
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