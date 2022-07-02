Україна повинна розробляти план для сухопутного транспортування зерна, - нардепка Федина

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"



"Ми маємо забезпечити та створити логістичні наземні порти, за допомогою яких зможемо дуже швидко постачати зернові до інших країн. Оскільки ми скоро матимемо другий врожай. Також в нас зараз зберігається дуже багато зерна на елеваторах. І його потрібно активно продавати, щоб в нас звільнилось місце для нового врожаю", - пояснила Федина.



Федина наголосила, що в України є ресурси для поповнення державного бюджету, однак потрібно налаштовувати логістичні звʼязки, щоб відновити експорт українських товарів



"Україна має ресурси, які ми повинні були активно продавати ще в лютому та поповнювати власний бюджет. Однак ми не змогли зробити це через блокаду українських портів. Тому створення сухопутних портів за допомогою наших країн партнерів є важливим інфраструктурним моментом, який потрібно вирішувати", - додала Федина



30 червня голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив про вивезення українського зерна з Бердянська.

Журналіст Імран Усеїнов розповів, що окупанти доставляють крадене українське зерно в приватні російські порти в Туреччині, в яких юрисдикція турецької влади є обмеженою.

В Anadolu Agency з посиланням на заяву очільника МЗС Мевлюта Чавушоглу повідомили, що Туреччина виступає проти крадіжки українського зерна будь-якою країною та має "цілковиту рішучість" у цьому питанні.

На Миколаївщині 28 - 29 червня росіяни обстріляли будинки, зернові склади та поле з врожаєм, спричинивши пожежі, за півгодини Росія випустила по обласному центру 10 ракет.

1 липня у Туреччині посол України Василь Боднар звернувся до місцевих органів влади із вимогою вирішити ситуацію щодо судна РФ, яке прибуло з тимчасово окупованого Бердянська із українським зерном