Україна повинна розробляти план для сухопутного транспортування зерна, - нардепка Федина
Народна депутатка Софія Федина вважає, Україна повинна працювати над створенням сухопутних портів для транспортування українського зерна
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"
"Ми маємо забезпечити та створити логістичні наземні порти, за допомогою яких зможемо дуже швидко постачати зернові до інших країн. Оскільки ми скоро матимемо другий врожай. Також в нас зараз зберігається дуже багато зерна на елеваторах. І його потрібно активно продавати, щоб в нас звільнилось місце для нового врожаю", - пояснила Федина.
Федина наголосила, що в України є ресурси для поповнення державного бюджету, однак потрібно налаштовувати логістичні звʼязки, щоб відновити експорт українських товарів
"Україна має ресурси, які ми повинні були активно продавати ще в лютому та поповнювати власний бюджет. Однак ми не змогли зробити це через блокаду українських портів. Тому створення сухопутних портів за допомогою наших країн партнерів є важливим інфраструктурним моментом, який потрібно вирішувати", - додала Федина
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