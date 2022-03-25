Україна припинила всі угоди з РФ про взаємне визнання дипломів про освіту та вчені звання
Через війну Росії з Україною Міністерство освіти остаточно припинило дію всіх угод з РФ щодо взаємного визнання дипломів про освіту та вчені звання.
Про це йдеться на сайті відомства.
Відповідне рішення постановив Кабінет Міністрів України 25 березня. Зокрема, уряд припинив такі угоди з Росією в галузі освіти і науки:
- Угоду між урядом України і урядом РФ про співробітництво в галузі культури, науки і освіти, створену в Москві 26 липня 1995 року.
- Угоду між урядом України і урядом РФ про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчені звання, створену в Москві 26 травня 2000 року.
- Угоду між урядом України і урядом РФ про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, створену у Харкові 21 червня 2002 року.
Окрім того, уряд ухвалив рішення щодо застосування для окремих осіб персональних санкцій. Зокрема, це стосується ректорів російських вишів.
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