Україна припинила всі угоди з РФ про взаємне визнання дипломів про освіту та вчені звання

Про це йдеться на сайті відомства.

Відповідне рішення постановив Кабінет Міністрів України 25 березня. Зокрема, уряд припинив такі угоди з Росією в галузі освіти і науки:

Угоду між урядом України і урядом РФ про співробітництво в галузі культури, науки і освіти, створену в Москві 26 липня 1995 року.

Угоду між урядом України і урядом РФ про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчені звання, створену в Москві 26 травня 2000 року.

Угоду між урядом України і урядом РФ про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, створену у Харкові 21 червня 2002 року.

Окрім того, уряд ухвалив рішення щодо застосування для окремих осіб персональних санкцій. Зокрема, це стосується ректорів російських вишів.

Нагадаємо, в Україні скасовано ДПА та спрощено процедуру проведення ЗНО для вступників 2022.