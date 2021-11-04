Україна продовжує переслідувати Росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Попри поразки "Динамо" та "Шахтаря" у Лізі чемпіонів, Україна залишилася на 11-й позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Про це повідомляє SportArena.
Після матчів 4-го туру ЛЧ, в яких "Динамо" програло у Києві іспанській "Барселоні" - 0:1, а "Шахтар" у Мадриді поступився іншому клуб з Іспанії "Реалу" - 1:2, Україна залишилася на 11-му місці у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Від Росії, яка перебуває на 10-му місці, вона відстає на 0,682 бали.
Тим часом, Сербія, яка перебуває на 12-й позиції, скоротила відрив від клубів нашої асоціації до 1,875 очок.
Місце у топ-10 таблиці коефіцієнтів УЄФА дозволить чемпіону країни напряму потрапити у груповий раунд Ліги чемпіонів 2023/24.
- Нагадаємо, 22 жовтня, завдяки перемозі "Зорі" над болгарським ЦСКА у Лізі конференцій, Україна наблизилася до Росії у таблиці коефіцієнтів УЄФА.
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