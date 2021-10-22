Україна наздоганяє Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Завдяки перемозі "Зорі" над болгарським ЦСКА у Лізі конференцій, Україна наблизилася до Росії у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україна скоротила відставання від Росії завдяки перемозі "Зорі" над ЦСКА (1:0) у Лізі конференцій. У Лізі чемпіонів українські клуби цього тижня зазнали поразок від команд з Іспанії - "Шахтар" поступився "Реалу" (0:5), а "Динамо" - "Барселоні" (0:1). Таким чином, в України у таблиці коефіцієнтів стало 31,000 бала.
На 10-му місці перебуває Росія з 31,682 бала, представники якої на тижні програли три матчі. У Лізі Європи "Спартак" поступився англійському "Лестеру" (3:4), а "Локомоттив" зазнав поразки від турецького "Галатасараю" (0:1). У Лізі чемпіонів "Зеніт" програв італійському "Ювентусу" (0:1).
Місце у топ-10 дозволить чемпіону країни напряму потрапити у груповий раунд Ліги чемпіонів 2023/24.
-
Нагадаємо, 21 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла ЦСКА із Софії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 30.39Продаж 30.77
- Актуальне
- Важливе