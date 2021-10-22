Україна наздоганяє Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україна скоротила відставання від Росії завдяки перемозі "Зорі" над ЦСКА (1:0) у Лізі конференцій. У Лізі чемпіонів українські клуби цього тижня зазнали поразок від команд з Іспанії - "Шахтар" поступився "Реалу" (0:5), а "Динамо" - "Барселоні" (0:1). Таким чином, в України у таблиці коефіцієнтів стало 31,000 бала.

На 10-му місці перебуває Росія з 31,682 бала, представники якої на тижні програли три матчі. У Лізі Європи "Спартак" поступився англійському "Лестеру" (3:4), а "Локомоттив" зазнав поразки від турецького "Галатасараю" (0:1). У Лізі чемпіонів "Зеніт" програв італійському "Ювентусу" (0:1).

Місце у топ-10 дозволить чемпіону країни напряму потрапити у груповий раунд Ліги чемпіонів 2023/24.





Нагадаємо, 21 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла ЦСКА із Софії.

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