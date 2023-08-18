Про це повідомляє Еспресо.TV.

У п'ятницю, 18 серпня, у Стамбулі у півфіналі Україна поступилася Хорватії з рахунком 70:85. Таким чином наша команда втратила шанси на вихід на Олімпіаду-2024.

На попередньому відбірковому турнірі Ігор в Парижі українці в групі перемогли в овертаймі Болгарію (80:71), здолали Ісландію (82:69) та поступилися Туреччині (72:85).

Чоловіча збірна України ніколи раніше не виступала на Олімпійських іграх.

Хорватія у фіналі цього ранду кваліфікації 20 серпня зіграє з Туреччиною.

Кваліфікація Олімпіади-2024

Баскетбол. Чоловіки

Попередній раунд. 1/2 фіналу

Хорватія - Україна 85:70