Україна програла Хорватії та не потрапила на баскетбольний турнір Олімпіади-2024
Чоловіча збірна України поступилася Хорватії у півфіналі попереднього кваліфікаційного раунду Олімпіади-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У п'ятницю, 18 серпня, у Стамбулі у півфіналі Україна поступилася Хорватії з рахунком 70:85. Таким чином наша команда втратила шанси на вихід на Олімпіаду-2024.
На попередньому відбірковому турнірі Ігор в Парижі українці в групі перемогли в овертаймі Болгарію (80:71), здолали Ісландію (82:69) та поступилися Туреччині (72:85).
Чоловіча збірна України ніколи раніше не виступала на Олімпійських іграх.
Хорватія у фіналі цього ранду кваліфікації 20 серпня зіграє з Туреччиною.
Кваліфікація Олімпіади-2024
Баскетбол. Чоловіки
Попередній раунд. 1/2 фіналу
Хорватія - Україна 85:70
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