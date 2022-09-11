Україна програла Польщі у 1/8 фіналу Євробаскету-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україна та Польща зустрічалися у 1/8 фіналу Євробаскету-2022 у Берліні. Гра завершилася перемогою Польщі з рахунком 94:86. найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став В'ячеслав Бобров, який набрав 15 очок. Польщі найбільше приніс Ей Джей Слотер - 25 пунктів.

У чвертьфіналі Польща 14 вересня у Берліні зустрінеться з чинними чемпіонами Європи зі Словенії.

На груповому раунді збірна України перемогла Велику Британію (90:61), Естонію (74:73), Італію (84:73) та поступилася Греції (79:99) і Хорватії (85:90).

Євробаскет-2022

1/8 фіналу

11 вересня

Берлін, Німеччина

Україна - Польща 86:94

5 вересня збірна України перемогла Італію у 3-му турі ЧЄ та достроково гарантувала собі вихід до плей-офф.

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