Про це повідомляє Еспресо.TV.

У п'ятницю, 18 серпня у Генті (Бельгія) Україна поступилася Сербії з рахунком 0:3. Наступний матч українки зіграють 19 серпня проти Угорщини.

Також суперницями наших волейболісток по групі A є Бельгія, Польща та Словенія. До наступного раунду ЧЄ вийдуть чотири найкращі команди з групи.

ЧЄ-2023 з волейболу

Жінки

Група A. 1-й тур

Гент, Бельгія

Сербія – Україна 3:0 (25:14, 25:19, 25:16)