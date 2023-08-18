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Україна програла Сербії на старті ЧЄ з волейболу

18 серпня, 2023 п'ятниця
20:37
Спорт Україна - Сербія, ЧЄ з волейболу

Жіноча збірна України поступилася Сербії у першому матчі чемпіонату Європи з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У п'ятницю, 18 серпня у Генті (Бельгія) Україна поступилася Сербії з рахунком 0:3. Наступний матч українки зіграють 19 серпня проти Угорщини. 

Також суперницями наших волейболісток по групі A є Бельгія, Польща та Словенія. До наступного раунду ЧЄ вийдуть чотири найкращі команди з групи. 

ЧЄ-2023 з волейболу 

Жінки

Група A. 1-й тур

Гент, Бельгія

Сербія – Україна 3:0 (25:14, 25:19, 25:16)


 
волейбол
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