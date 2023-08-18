Україна програла Сербії на старті ЧЄ з волейболу
Жіноча збірна України поступилася Сербії у першому матчі чемпіонату Європи з волейболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У п'ятницю, 18 серпня у Генті (Бельгія) Україна поступилася Сербії з рахунком 0:3. Наступний матч українки зіграють 19 серпня проти Угорщини.
Також суперницями наших волейболісток по групі A є Бельгія, Польща та Словенія. До наступного раунду ЧЄ вийдуть чотири найкращі команди з групи.
ЧЄ-2023 з волейболу
Жінки
Група A. 1-й тур
Гент, Бельгія
Сербія – Україна 3:0 (25:14, 25:19, 25:16)
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