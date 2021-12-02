Україна просить ЄС про додаткову фінансову підтримку, - уповноважений з питань держборгу Буца

Про це заявив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом України Юрій Буца, передає Bloomberg.



"Ми звернулися з офіційним запитом до Європейської комісії щодо надання довготермінової макрофінансової програми для забезпечення стабільного фінансування упродовж наступних років", - сказав Буца.



Видання також зазначає з посиланням на представника Єврокомісії, що ЄС готовий надалі підтримувати Україну в разі продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.



За даними видання, ЄС може запровадити для України фінансову підтримку на три роки, яка має бути виконана паралельно з програмою від МВФ. Найближчими тижнями підтримку України мають обговорити чиновники ЄС і МВФ.

Нагадаємо, раніше Україна отримала 600 млн євро фінансової допомоги від ЄС.

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