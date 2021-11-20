Україна розраховує продовжити контракт на транзит газу до Європи на 15 років, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна веде переговори з європейськими партнерами, аби продовжити контракт на транзит газу на 15 років
Про це Шмигаль заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.
За його словами, з європейськими партнерами йдуть переговори про можливість продовжити контракт на транзит газу на 15 років.
"Контракт сьогодні існуючий ми хочемо продовжити. Тому ми ведемо переговори з нашими європейськими партнерами, тому що від них теж залежить його продовження. Для нас ідеальним терміном є продовження на 15 років цих умов", – сказав Шмигаль.
Він додав, що Україна навіть готова збільшити понад умови контракту транзит до 55 млн кубометрів.
"Ось цей надлишок ми готові транзитувати за ціною вдвічі нижчою, ніж в існуючому контракті. Ми готові транзитувати вдвічі більше, система до цього готова",– запевнив прем'єр.
- Нагадаємо, 10 листопада російський Газпром підвищив заявку на транзит через Україну до максимуму довгострокового бронювання – 109,3 млн куб. м.
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