Україна розраховує продовжити контракт на транзит газу до Європи на 15 років, - Шмигаль

Про це Шмигаль заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, з європейськими партнерами йдуть переговори про можливість продовжити контракт на транзит газу на 15 років.

"Контракт сьогодні існуючий ми хочемо продовжити. Тому ми ведемо переговори з нашими європейськими партнерами, тому що від них теж залежить його продовження. Для нас ідеальним терміном є продовження на 15 років цих умов", – сказав Шмигаль.

Він додав, що Україна навіть готова збільшити понад умови контракту транзит до 55 млн кубометрів.

"Ось цей надлишок ми готові транзитувати за ціною вдвічі нижчою, ніж в існуючому контракті. Ми готові транзитувати вдвічі більше, система до цього готова",– запевнив прем'єр.