Про це повідомила ​посол з особливих доручень при МЗС Ольга Трофімцева.

"Ми недоотримуємо через зупинку експорту ​$170 млн на день через блокування морських портів", - сказала вона під час брифінгу в медіацентрі.

Однак це не остаточна сума, зазначила Трофімцева.

"Сюди ще слід додати збитки від крадіжок українського зерна і продукції сталелітійної промисловості на окупованих територіях. Плюс беремо до уваги шкоду від руйнувань логістичних, виробничих, елеваторних потужностей", - вказала посол при МЗС.

Відтак, загальна шкода, завдана повномасштабною війною Росії проти України українському експорту - щонайменше $6 млрд.

Нагадаємо, Росія вивозить крадене в Україні зерно у Сирію.

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