Про це повідомляє Mold-street із посиланням на дані Національного банку Молдови (НБМ).

Стало відомо, що відповідно до статистичних даних, Україна опинилась на першому місці імпортерів алкоголю Молдови, Росія – на восьмому. Україна також потіснила Білорусь та Румунію.

Також за підрахунками Нацбанку, експорт молдовського алкоголю в Україну зріс приблизно в 6,5 раза – до $9,40 млн, порівняно з $1,44 млн у першому кварталі 2022 року.

Частка України в загальному обсязі експорту алкоголю з Молдови становила 17,6%, частка Румунії – 17,1%, Білорусі – 14,5%.