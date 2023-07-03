Україна стала основним ринком збуту алкоголю Молдови у першому кварталі 2023 року
У першому кварталі 2023 року Молдова на 26,8% збільшила експорт алкоголю та етилового спирту: основним ринком збуту алкогольної продукції стала Україна
Про це повідомляє Mold-street із посиланням на дані Національного банку Молдови (НБМ).
Стало відомо, що відповідно до статистичних даних, Україна опинилась на першому місці імпортерів алкоголю Молдови, Росія – на восьмому. Україна також потіснила Білорусь та Румунію.
Також за підрахунками Нацбанку, експорт молдовського алкоголю в Україну зріс приблизно в 6,5 раза – до $9,40 млн, порівняно з $1,44 млн у першому кварталі 2022 року.
Частка України в загальному обсязі експорту алкоголю з Молдови становила 17,6%, частка Румунії – 17,1%, Білорусі – 14,5%.
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