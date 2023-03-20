У Києві збільшили години продажу алкоголю у магазинах

Про це інформує міська адміністрація.

"У Києві з 27 березня алкогольні напої в магазинах і торговельних мережах дозволять продавати з 11:00 до 21:00", - пише пресслужба.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Київ.

Повідомляється, що це допоможе бізнесу столиці, сприятиме збільшенню надходжень до бюджету й запобіганню нелегальному обігу алкоголю.

Крім того, з 26 березня у Києві зміниться час комендантської години. Начальник Київської військової адміністрації Сергій Попко підписав указ про зміну комендантської години у столиці. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Також В Херсонській області з 15 березня дозволили продаж алкоголю з 10:00 до 15:00 у місцях гуртової, роздрібної торгівлі та в ресторанах, дозвіл триватиме місяць.