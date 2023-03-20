У Києві збільшили години продажу алкоголю у магазинах
У столиці з наступного тижня дозволять продавати у магазинах алкоголь з с 11:00 до 21:00. Раніше купити спиртні напої можна було лише до 19 години
Про це інформує міська адміністрація.
"У Києві з 27 березня алкогольні напої в магазинах і торговельних мережах дозволять продавати з 11:00 до 21:00", - пише пресслужба.
Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Київ.
Повідомляється, що це допоможе бізнесу столиці, сприятиме збільшенню надходжень до бюджету й запобіганню нелегальному обігу алкоголю.
Крім того, з 26 березня у Києві зміниться час комендантської години. Начальник Київської військової адміністрації Сергій Попко підписав указ про зміну комендантської години у столиці. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.
Також В Херсонській області з 15 березня дозволили продаж алкоголю з 10:00 до 15:00 у місцях гуртової, роздрібної торгівлі та в ресторанах, дозвіл триватиме місяць.
- 13 грудня на сайті Київради було опубліковано петицію з проханням скасувати комендантську годину в столиці у ніч на 1 січня 2023 року. Однак влада відмовилась це робити.
- 23 січня на сайті КМВА з'явилася петиція із проханням скоротити тривалість комендантської години в Києві й встановити її з 00:00 до 05:00, щоб людям було зручніше добиратися додому з роботи. 8 березня петиція набрала потрібну кількість голосів і була взята на розгляд владою столиці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.28
Купівля 38.28Продаж 39.07
-
EUR
Купівля 40.24Продаж 41.19
- Актуальне
- Важливе