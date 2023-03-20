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У Києві збільшили години продажу алкоголю у магазинах

20 березня, 2023 понедiлок
16:24
Суспільство алкоголь

У столиці з наступного тижня дозволять продавати у магазинах алкоголь з с 11:00 до 21:00. Раніше купити спиртні напої можна було лише до 19 години

Про це інформує міська адміністрація.

"У Києві з 27 березня алкогольні напої в магазинах і торговельних мережах дозволять продавати з 11:00 до 21:00", - пише пресслужба.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Київ.

Повідомляється, що це допоможе бізнесу столиці, сприятиме збільшенню надходжень до бюджету й запобіганню нелегальному обігу алкоголю.

Крім того, з 26 березня у Києві зміниться час комендантської години. Начальник Київської військової адміністрації Сергій Попко підписав указ про зміну комендантської години у столиці. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Також В Херсонській області з 15 березня дозволили продаж алкоголю з 10:00 до 15:00 у місцях гуртової, роздрібної торгівлі та в ресторанах, дозвіл триватиме місяць.  

  • 13 грудня на сайті Київради було опубліковано петицію з проханням скасувати комендантську годину в столиці у ніч на 1 січня 2023 року. Однак влада відмовилась це робити.
  • 23 січня на сайті КМВА з'явилася петиція із проханням скоротити тривалість комендантської години в Києві й встановити її з 00:00 до 05:00, щоб людям було зручніше добиратися додому з роботи. 8 березня петиція набрала потрібну кількість голосів і була взята на розгляд владою столиці.
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