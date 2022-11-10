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Україна та Чехія створюють оборонний кластер для спільного виробництва військової техніки і боєприпасів

10 листопада, 2022 четвер
19:02
Економіка Україна та Чехія створять оборонний кластер

Україна та Чехія засновують спільний оборонний кластер для виробництва і боєприпасів, співпраці у сфері ремонту та розробок

Про це йдеться у спільній заяві українського державного концерну "Укроборонпром" та Міноборони Чехії від 10 листопада.

У ній повідомляють, що 9 листопада "Укроборонпром" та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) при Міноборони Чехії підписали відповідну угоду – згідно з домовленостями між президентом України Володимиром Зеленським та прем’єром Чехії Петром Фіалою під час його візиту до Києва.

"Створення оборонного кластера передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів", - зазначають у заяві.

Для реалізації планів планують залучати провідні українські та чеські оборонні підприємства, а також міжнародних фінансових донорів.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова зазначила, що це дуже вигідна співпраця для обох сторін. За її словами, йдеться не лише про найближчий часовий горизонт, коли Україна потребує зброї у дуже великій кількості, але й більш далеку перспективу, інформує "Європейська правда".

Як зазначають у комюніке чеського Міноборони, співпраця починається одразу після підписання угоди. На першому етапі підприємства "Укроборонпрому" та чеські компанії створять спільні підприємства, що дозволить збільшити виробничі можливості і перших, і других. Зброю на початку постачатимуть передусім для потреб України. "З огляду на поточну ситуацію в Україні, частина виробничих потужностей буде переміщена до Чехії", - зазначив директор AMOS Алесь Витечка.

"У рамках майбутнього відновлення країни Україні потрібні будуть робочі місця. Довгострокова взаємовигідна співпраця між нашими країнами в оборонно-промисловому комплексі, включно з новітніми технологічними розробками, буде мати явну економічну вигоду для обох країн. Крім того, Україна має новий і багатий досвід зі своєї боротьби, і це теж буде значним внеском в інновації у наших індустріях", - додав він.

Чеські фахівці, зі свого боку, зможуть передавати українським знання та досвід, що стосуються західної зброї і стандартів НАТО - оскільки Чехія, як колишня країна Варшавського договору, теж свого часу починала перехід з радянського озброєння на західне.

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Україна
Чехія
допомога Україні
зброя для України
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