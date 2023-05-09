Про це стало відомо під час спільної пресконференції українського лідера Володимира Зеленського і президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Президент України заявив, що Україна розраховує на солідарність країн-сусідів з огляду на надзвичайні виклики під час війни з Росією.

"Жорсткі, навіть жорстокі як на час війни протекціоністські заходи наших сусідів не можуть не розчаровувати. М’яко кажучи. Будь-які обмеження нашого експорту зараз абсолютно неприпустимі, бо це посилює не нас усіх у Європі, а лише посилює можливості агресора", - сказав Зеленський.

Він запропонував започаткувати координаційну групу для моніторингу проблемних питань та утриматись від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій з Україною.

"Ми очікуємо від ЄС сильних європейських за змістом рішень та зняття якомога швидше усіх обмежень – якщо буде політична воля. А сьогоднішні наші переговори свідчать, що така воля є. Ми зможемо знайти оптимальні та справді сильні рішення, які захистять інтереси як Європи в цілому, так і українців, які страждають, на додачу до всього, ще й від застосованих щодо нас експортних обмежень", – зазначив Зеленський.

Урсула фон дер Ляєн визнала, що ситуація з українським експортом потребує термінового рішення.

"Нагальний пріоритет зараз у тому, щоб імпорт зерна продовжувався постійно і за найменших можливих витрат. Це вимагає тісної співпраці різних сторін. Для цього ми створимо координаційну платформу, щоб зробити "шляхи солідарності" повністю функціонуючими", – заявила вона.