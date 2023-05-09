Україна та ЄС створять платформу для вирішення проблем з українським експортом
Влада Україна і Євросоюзу створять спільну координаційну платформу, яка буде займатися проблемними питаннями експорту агропродукції
Про це стало відомо під час спільної пресконференції українського лідера Володимира Зеленського і президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Президент України заявив, що Україна розраховує на солідарність країн-сусідів з огляду на надзвичайні виклики під час війни з Росією.
"Жорсткі, навіть жорстокі як на час війни протекціоністські заходи наших сусідів не можуть не розчаровувати. М’яко кажучи. Будь-які обмеження нашого експорту зараз абсолютно неприпустимі, бо це посилює не нас усіх у Європі, а лише посилює можливості агресора", - сказав Зеленський.
Він запропонував започаткувати координаційну групу для моніторингу проблемних питань та утриматись від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій з Україною.
"Ми очікуємо від ЄС сильних європейських за змістом рішень та зняття якомога швидше усіх обмежень – якщо буде політична воля. А сьогоднішні наші переговори свідчать, що така воля є. Ми зможемо знайти оптимальні та справді сильні рішення, які захистять інтереси як Європи в цілому, так і українців, які страждають, на додачу до всього, ще й від застосованих щодо нас експортних обмежень", – зазначив Зеленський.
Урсула фон дер Ляєн визнала, що ситуація з українським експортом потребує термінового рішення.
"Нагальний пріоритет зараз у тому, щоб імпорт зерна продовжувався постійно і за найменших можливих витрат. Це вимагає тісної співпраці різних сторін. Для цього ми створимо координаційну платформу, щоб зробити "шляхи солідарності" повністю функціонуючими", – заявила вона.
- Сьогодні, 9 травня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва. Зеленський подякував Європейському Союзу за готовність надати Україні необхідні боєприпаси, а саме мільйон артилерійських снарядів, і наголосив на необхідності пришвидшення передачі їх ЗСУ.
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