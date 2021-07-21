Україна та Італія підписали угоду про визнання водійських прав

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

“20 липня в м. Рим, в рамках візиту міністра інфраструктури України Олександра Кубракова до Італії, підписано нову Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Італійської Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія”, - йдеться у повідомленні.

Дія угоди поширюється на громадян України, які:

легально проживають в Італії;

є резидентами країни менше чотирьох років;

мають дійсні українські посвідчення водія.

Так, угода укладена строком на 5 років, набирає чинності через 60 днів з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення Договірних сторін про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

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