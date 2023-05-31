Україна та Литва підписали угоду про взаємне визнання і спрощений обмін посвідчень водія
31 травня міністри внутрішніх справ України Ігор Клименко та Литви Агне Білотайте підписали угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія
Про це інформує МВС України.
Передбачається, що українці, які переїхали до Литви, зможуть обміняти своє національне водійське без складання іспитів.
Відповідно також громадяни Литви, які постійно проживають в нашій країні та мають литовський документ щодо прав кермувати, зможуть обміняти його на українське, теж без екзаменів.
"Угода має на меті врегулювати питання взаємного визнання та обміну посвідчень водія громадян України та Литви, які переїжджають на постійне проживання в державу іншої сторони за спрощеною процедурою", – сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Повідомляється, для обміну необхідно подати документ, що підтверджує постійне місце проживання в країні, оригінал водійського посвідчення та дійсну медичну довідку.
- 23 травня послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в Дії. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України.
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