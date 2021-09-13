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Україна та Міжнародний банк реконструкції уклали угоди на $411 млн

13 вересня, 2021 понедiлок
16:04
Економіка

Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали угоди про розвиток вищої освіти й підвищення стійкості енергосистем на суму $411 млн

Про це передає урядовий портал.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде провели зустріч, де обговорили продовження двосторонньої співпраці.

Під час зустрічі сторони уклали дві угоди:

  • Договір гарантії (Україна — Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє від імені Фонду чистих технологій (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго");
  • Угода про позику (Проєкт "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Так, $200 млн буде спрямовано на розвиток вищої освіти в Україні

У свою чергу, $211 млн спрямують на підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E.

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Кабмін
освіта
гроші
Світовий банк
угоди
Денис Шмигаль
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