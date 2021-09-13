Україна та Міжнародний банк реконструкції уклали угоди на $411 млн
Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали угоди про розвиток вищої освіти й підвищення стійкості енергосистем на суму $411 млн
Про це передає урядовий портал.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде провели зустріч, де обговорили продовження двосторонньої співпраці.
Під час зустрічі сторони уклали дві угоди:
- Договір гарантії (Україна — Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє від імені Фонду чистих технологій (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго");
- Угода про позику (Проєкт "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.
Так, $200 млн буде спрямовано на розвиток вищої освіти в Україні
У свою чергу, $211 млн спрямують на підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E.
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