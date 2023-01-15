Про це у ефірі Еспресо заявив ексміністр оборони Молдови Анатоль Шалару.

Він відповів на питання, як співпрацюють Молдова та Україна на тлі російської агресії та можливих провокацій у "Придністров'ї".

"Я з впевненістю можу сказати, з того, що я знаю і я особисто був присутній на певних зустрічах. Йде робота починаючи від рівня президентів і до рівня начальників відділень у міністерствах оборони на спецслужби. У мене були зустрічі у Києві з людьми з різних сфер. Вони добре знають про ситуацію в Молдові. Це дуже продуктивна робота, якої не було. Завдяки їй стало можливим запобігти багатьом випадкам провокацій і неправильного розуміння подій", - зазначив ексміністр.

У МВС Молдови заявили, що 31 жовтня на територію країни впала російська ракета, яку нібито збила українська ППО.

5 грудня під час масованого удару РФ по Україні на територію Молдови впала ракета, проте у ракеті сапери не виявили вибухових речовин.

14 січня після масованого обстрілу російськими військами території України, уламки ракети на півночі Молдови знайшла поліція в районі прикордонного сектора Ларга.