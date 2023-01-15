Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Україна та Молдова проводять продуктивну спільну роботу на тлі війни, - ексміністр оборони Шалару
Ексклюзив

Україна та Молдова проводять продуктивну спільну роботу на тлі війни, - ексміністр оборони Шалару

15 січня, 2023 неділя
17:13
війна з Росією Зеленський і Санду

Україна та Молдова спільну працюють на тлі повномасштабного вторгнення РФ - від рівня президентів до контактів між міністерствами та силовими структурами

Про це у ефірі Еспресо заявив ексміністр оборони Молдови Анатоль Шалару.

Він відповів на питання, як співпрацюють Молдова та Україна на тлі російської агресії та можливих провокацій у "Придністров'ї".

"Я з впевненістю можу сказати, з того, що я знаю і я особисто був присутній на певних зустрічах. Йде робота починаючи від рівня президентів і до рівня начальників відділень у міністерствах оборони на спецслужби. У мене були зустрічі у Києві з людьми з різних сфер. Вони добре знають про ситуацію в Молдові. Це дуже продуктивна робота, якої не було. Завдяки їй стало можливим запобігти багатьом випадкам провокацій і неправильного розуміння подій", - зазначив ексміністр.

  • У МВС Молдови заявили, що 31 жовтня на територію країни впала російська ракета, яку нібито збила українська ППО.
  • 5 грудня під час масованого удару РФ по Україні на територію Молдови впала ракета, проте у ракеті сапери не виявили вибухових речовин.
  • 14 січня після масованого обстрілу російськими військами території України, уламки ракети на півночі Молдови знайшла поліція в районі прикордонного сектора Ларга. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Молдова
Придністров'я
Читайте також:
Наслідки руйнування житлового будинку після ракетного удару в Дніпрі
15 січня, 2023 неділя
Російською ракетою знищено цілий під'їзд багатоповерхівки у Дніпрі: щонайменше 29 людей загинуло, 73 поранених, 12 у важкому стані, 43 людини у розшуку
14 січня, 2023 субота
Британія передасть Україні ескадрон танків Challenger 2
Валерій Герасимов
14 січня, 2023 субота
Герасимов може стати миротворцем у війні проти України, але для цього треба зменшити роль Путіна, - Фейгін
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.96
    Купівля 39.96
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 43
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
15 січня
18:08
OPINION
Михайло Басараб
Як не Медведчук, то Захарченко...
18:02
Збірка есеїв про українську культуру вийшла англійською мовою
Портников, Рябчук, Прохасько. Збірка есеїв про українську культуру вийшла англійською мовою
17:49
Оновлено
Наслідки руйнування житлового будинку після ракетного удару в Дніпрі
Російською ракетою знищено цілий під'їзд багатоповерхівки у Дніпрі: щонайменше 29 людей загинуло, 73 поранених, 12 у важкому стані, 43 людини у розшуку
17:32
Мілош Земан
Путіна скинуть або військові, або бізнесмени, - президент Чехії Земан
17:32
Президент Болгарії Румен Радев
Вплив русофільської позиції болгарського президента та трансляції передач з РФ. "Голос України" пояснив, чому у Болгарії підтримують Росію
17:15
Інтерв’ю
Володимир Путін
Путін на 8-му десятку не впорається із тим, куди зараз котиться Росія, - Фейгін
17:11
Російська армія збільшила кількість кораблів у Чорному морі до 16, серед них - шість носіїв "Калібрів"
16:57
Михайло Мудрик, "Шахтар", Ліга чемпіонів
Стало відомо, скільки Мудрик зароблятиме у "Челсі"
16:56
Білорусь, війська Білорусі
Після навчання в Білорусі на Луганськ вирушив ешелон з новими окупантами і технікою, - Гаюн
16:51
Андрій Медведєв (ПВК Вагнера)
Командир одного з підрозділів ПВК Вагнера утік до Норвегії й готовий свідчити проти Пригожина, - правозахисники
16:41
Володимир Зеленський
Аллегрова, Доліна, Кіркоров, Буйнов, Харатьян, Сосєдов. Указом Зеленського розширено санкції ще на 198 росіян
16:27
Михайло Мудрик
Мудрик за рекордні 100 млн євро перейшов з "Шахтаря" до "Челсі"
16:16
Роман Зозуля
Український футболіст Зозуля вперше зіграв у стартовому складі нового клубу в Іспанії
16:15
Бєлгород, пожежа
У Бєлгородській області здетонував склад боєприпасів: троє російських військових знищено, 13 поранено
16:06
OPINION
Орест Сохар
Ксенофобія: традиційно російський діагноз
15:38
Міністерка культури та колишня віцепрем'єрка Грузії Теа Цулукіані
"Не дамо втягнути нас в ще один воєнний конфлікт": міністерка культури Грузії про відмову надати Україні зброю
15:36
Ексклюзив
Міноборони
У 2022 році бізнес став постачати до Міноборони на 25–30% товарів більше, - перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Непран
15:02
У Парижі пройде референдум щодо заборони послуг з прокату електросамокатів
У Парижі пройде референдум щодо заборони послуг з прокату електросамокатів
14:59
Ексклюзив
Німеччина Україна
350 тис. українців стали на облік в службі зайнятості Німеччини, - президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Воскобойник
14:37
Джастін Трюдо
"Огидно та неприйнятно": канадський прем'єр Трюдо засудив атаку РФ на Дніпро
14:28
Литва прапор
Глава МЗС Литви Ландсбергіс закликав Захід не зволікати зі зброєю для України
14:16
Ексклюзив
Олексій Арестович
Арестович просуває наративи та тези Кремля, - експертка з комунікацій
14:15
"Міс Всесвіт 2022"
Представниця США стала "Міс Всесвіт 2022"
14:09
OPINION
Віктор Трегубов
Ми не віримо нікому. Якщо, звісно, вони не кажуть те, що нам подобається
14:01
розмінування, нерозірвані боєприпаси та міни
На російській міні підірвалися двоє мешканців Херсонщини
13:47
Оновлено
У Непалі розбився літак
У Непалі розбився літак з 72 людьми на борту, щонайменше 68 загиблих
13:36
Василь Ломаченко та Боб Арум (праворуч)
Промоутер назвав дату бою Ломаченка проти абсолютного чемпіона світу
13:34
спротив на тимчасово окупованих територіях
Спротив на окупованих територіях: у Бердянську та Мелітополі поширили українську символіку
13:28
Окупант Олег Тимошин
Наказ про удар по багатоповерхівці у Дніпрі віддав командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тимошин, - InformNapalm
13:09
Вахтанг Кікабідзе
Помер грузинський актор Вахтанг Кікабідзе
13:00
евакуація
За місяць росіяни випустили з окупованих областей лише 4 людини, - Федоров
12:48
Ексклюзив
окупанти
Окупанти готуються до наступу на Запорізькому напрямку, підсилюючи свої підрозділи, - полковник ЗСУ Єрін
12:38
Руслан Отверченко (праворуч)
Баскетболіст збірної України помер у віці 33 роки
12:38
Ексклюзив
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
ЗСУ крок за кроком просуваються у бік Кремінної та Сватового, - Гайдай
12:36
Енергодар, ЗАЕС
Мер окупованого Енергодара повідомив, що комунальна сфера міста - на межі
12:36
З-під завалів у Дніпрі рятувальники дістали жінку
З-під завалів у Дніпрі рятувальники дістали жінку
12:18
зима, мороз
Синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україну прийде потепління
12:09
OPINION
Григорій Маленко
Ми зупиняли всі "перевидання" Орди
12:02
ракетний удар по Дніпру
Перед ударом по Дніпру там затримали підлітків, що фотографували ТЕС і дзвонили "друзям" у Росію, - ЗМІ
12:02
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 15 січня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV