Україна та Північна Македонія підписали оновлення про вільну торгівлю
6 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом із колегою з Північної Македонії Дімітаром Ковачевським підписали оновлений додаток до угоди про вільну торгівлю
Про це пише прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Сьогодні в межах візиту в Чехію для участі у першій сесії Європейської політичної спільноти ми зустрілися з Прем’єр-міністром Північної Македонії Дімітаром Ковачевським. Під час зустрічі був підписаний оновлений додаток до угоди про вільну торгівлю, що інтегрує ринки України та Північної Македонії з ринками ЄС, Туреччини, Молдови, Грузії, Норвегії, Швейцарії та Ізраїлю через спільну систему правил походження ПанЄвроМед", - пише Шмигаль.
Прем'єр-міністр наголосив, що ця угода є перевагою для промисловості України, адже сприятиме зменшенню цін на македонські товари, які є сировиною для переробних підприємств.
Відтепер виробники з України матимуть змогу використовувати компоненти, вироблені в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС: "Тепер українські виробники можуть використовувати компоненти, вироблені в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС.
Також угода пом'якшує аграрні тарифи.
"Україна отримає доступ на ринок продукції тваринного походження та готової продукції, що сприятиме нарощуванню експорту українських сільгосптоварів", - додав Шмигаль.
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