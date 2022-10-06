Про це пише прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні в межах візиту в Чехію для участі у першій сесії Європейської політичної спільноти ми зустрілися з Прем’єр-міністром Північної Македонії Дімітаром Ковачевським. Під час зустрічі був підписаний оновлений додаток до угоди про вільну торгівлю, що інтегрує ринки України та Північної Македонії з ринками ЄС, Туреччини, Молдови, Грузії, Норвегії, Швейцарії та Ізраїлю через спільну систему правил походження ПанЄвроМед", - пише Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що ця угода є перевагою для промисловості України, адже сприятиме зменшенню цін на македонські товари, які є сировиною для переробних підприємств.

Відтепер виробники з України матимуть змогу використовувати компоненти, вироблені в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС: "Тепер українські виробники можуть використовувати компоненти, вироблені в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС.

Також угода пом'якшує аграрні тарифи.

"Україна отримає доступ на ринок продукції тваринного походження та готової продукції, що сприятиме нарощуванню експорту українських сільгосптоварів", - додав Шмигаль.