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Україна та Польща планують спільні заходи до 80-х роковин Волинської трагедії, - Дуда

29 червня, 2023 четвер
22:44
Суспільство Дуда і Зеленський

Цьогоріч у липні Україна і Польща проведуть низку спільних заходів із вшанування жертв Волинської трагедії, яка відбулася 80 років тому

Про це в інтерв'ю Interia заявив президент Польщі Анджей Дуда.

За його словами, Польща зараз може проводити пошуково-ексгумаційні роботи жертв в Україні, що було неможливо робити ще декілька років тому.

"Це свідчить про якісну зміну: сьогоднішня українська влада має більше розуміння цього питання, ніж її попередники кілька років тому", – сказав польський президент.

Він також розповів про свої переговори під час візиту до Києва із спікером Верховної Ради, і з президентом Володимиром Зеленським, і з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, "щоб просунути справу далі".

"У нас тут є різні заходи, які перебувають на підготовчій стадії: ми домовилися з українською стороною, що поки що не розголошуємо деталей у ЗМІ. Тому, будь ласка, вибачте, що я не розкриваю деталей, але так, 80-ті роковини Волинської різанини принесуть нам низку спільних польсько-українських заходів", – зазначив Дуда.

Волинська трагедія  — обопільні етнічні чистки конфліктуючого польського та українського населення, здійснені УПА та польською Армією Крайовою за участю польських поліцаїв, радянських партизанів та українського і польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині.

  • Нагадаємо, що після того, як речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна заявив, що Володимир Зеленський повинен вибачитися перед поляками за Волинь, з'явилася відповідь українського посла. "Будь-яка спроба нав'язати українському президенту або Україні те, що ми повинні робити щодо спільного минулого, є неприйнятною і прикрою", – заявив Василь Зварич.
  • Тоді ж заступник міністра закордонних справ Польщі закликав не шукати проблеми у відносинах з Україною, бо це вигідно лише Росії.
  • 30 травня речника МЗС Польщі Лукаша Ясіну відсторонили від роботи, відправивши у безстрокову відпустку, після того, як він вимагав від президента Володимира Зеленського перепросити за Волинську трагедію.

Польща
Друга світова війна
історія України
Волинь
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