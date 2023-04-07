Україна та Польща розроблять нові правила транзиту сільськогосподарських культур наступного тижня, - Мінагро
У зв'язку зі складнощами, котрі виникають у країн, що дозволяють транзит українського зерна, Міністерство аграрної політики України разом із посадовцями Польщі розроблять нові правила щодо експорту. Зокрема, Київ утримається від експорту в Польщу чотирьох культур
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
“Ситуація складна для українського фермера, але, очевидно, і для польського. Всі ми розуміємо, хто в цьому винний, але вирішувати це питання нам. Можливість транзиту через територію Польщі до інших країн-членів ЄС та третіх країн збережена, порядок транзиту буде спрощений для усунення простою транспорту і черг на пунктах пропуску", - заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
Зазначається, що Україна та Польща розроблять нові правила транзиту сільськогосподарських культур протягом наступного тижня. Водночас вже зараз відомо, що українська сторона утримається від експорту в Польщу чотирьох культур: пшениці, кукурудзи, соняшника і рапсу до нового сезону.
У Мінагро порадили експортерам розглянути можливість перенаправити вантажі через інші країни, поки розроблятиметься новий регламент.
- Україна погодилася тимчасово припинити експорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника до Польщі. Однак це не стосуватиметься збіжжя, яке йде транзитом.
- 2 лютого польські фермери блокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок.
- 4 квітня міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку на тлі ситуації. Фермери зазнають збитків та вимагають від уряду впоратися з кризою.
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