Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

“Ситуація складна для українського фермера, але, очевидно, і для польського. Всі ми розуміємо, хто в цьому винний, але вирішувати це питання нам. Можливість транзиту через територію Польщі до інших країн-членів ЄС та третіх країн збережена, порядок транзиту буде спрощений для усунення простою транспорту і черг на пунктах пропуску", - заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Зазначається, що Україна та Польща розроблять нові правила транзиту сільськогосподарських культур протягом наступного тижня. Водночас вже зараз відомо, що українська сторона утримається від експорту в Польщу чотирьох культур: пшениці, кукурудзи, соняшника і рапсу до нового сезону.

У Мінагро порадили експортерам розглянути можливість перенаправити вантажі через інші країни, поки розроблятиметься новий регламент.