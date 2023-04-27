Україна та РФ мають приблизний паритет щодо застосування БПЛА на фронті, - командир 92ї роти Федоренко
Україна потребує більше БПЛА розвідувальної та ударної дії, утім переважає над ворогом у кількості дрібних безпілотників
Про це розповів командир роти ударних БПЛА 92-ої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі Еспресо.
"Противник далеко не є дурнем, вони перебирають найбільш потужні моделі безпілотних літальних апаратів. Він розуміє важливість БПЛА як розвідувального типу дії, так і ударного, намагається цей напрямок максимально розвивати. Збільшилась кількість безпілотників у зоні бойових дій", - розповів Федоренко.
За словами бійця, Україна теж не стоїть на місці, тож з РФ знаходиться на орієнтовному паритеті. Сили оборони мають потребу у "крилах" розвідувального і ударного типу дії, проте переважає у кількості дрібних БПЛА.
- 26 квітня ЗСУ знищили пункт боєпостачання, 5 БПЛА та численну кількість російської артилерії на південному напрямку.
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