Про це розповів командир роти ударних БПЛА 92-ої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі Еспресо.

"Противник далеко не є дурнем, вони перебирають найбільш потужні моделі безпілотних літальних апаратів. Він розуміє важливість БПЛА як розвідувального типу дії, так і ударного, намагається цей напрямок максимально розвивати. Збільшилась кількість безпілотників у зоні бойових дій", - розповів Федоренко.

За словами бійця, Україна теж не стоїть на місці, тож з РФ знаходиться на орієнтовному паритеті. Сили оборони мають потребу у "крилах" розвідувального і ударного типу дії, проте переважає у кількості дрібних БПЛА.